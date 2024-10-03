Советник главы Серпухова вручил благодарственные письма волонтерам центра поддержки бойцов СВО

Волонтеров «серебряного» возраста поздравили с Днем пожилого человека в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Благодарственные письма им вручил советник главы округа Андрей Морозов.

Генерал-майор, почетный гражданин города Морозов поблагодарил активистов за помощь участникам спецоперации и неравнодушную гражданскую позицию. Старшее поколение также поздравили депутат совета округа Надежда Еремина и молодогвардейцы «Единой России», которые прочитали несколько стихотворений.

В этот день не осталась без внимания и многодетная бабушка Наталья Хворостинина из Оболенска. Ее навестили глава центра поддержки участников СВО Лидия Халачева и депутат окружного Совета Николай Пушкин.

У 68-летней Натальи Хворостининой шесть внуков, четверых из них она воспитала сама — их отец погиб в ходе СВО. Наталья Ивановна получила профессию инженера-технолога, 13 лет работала педагогом, а теперь вышла на пенсию и с удовольствием готовит вкусную еду для внуков. Детей она называет своей энергией и силой и с гордостью рассказала об их успехах за чашкой чая с гостями.

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