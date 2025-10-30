Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Сергиево-Посадском округе

Добровольцы активно участвуют в общественной жизни округа, всегда готовы прийти на помощь, предлагают новые проекты и идеи. В этом году волонтеры из Сергиево-Посадского округа приняли участие в организации масштабного международного проекта «Интервидение 2025». Ребята рассказали Оксане Ерохановой о своих впечатлениях от работы на мероприятии, отметив, что получили бесценный опыт.

Координатора Сергиево-Посадского отделения «Волонтеры Подмосковья» Анастасию Популову наградили почетной грамотой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за вклад в подготовку и проведение музыкального конкурса «Интервидение».

Оксана Ероханова поблагодарила ребят за их неравнодушие и активную жизненную позицию, пожелав всегда оставаться такими же позитивными и добрыми.