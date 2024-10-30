Волонтеров Красногорска наградили ко Дню добровольца

Поздравить добровольцев пришли глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, депутат Государственной думы Сергей Колунов и депутат Мособлдумы Линара Самединова.

«Спасибо за то, что вы есть: настоящие, великодушные и готовые в любой момент прийти на помощь. Здоровья, вдохновения и неиссякаемой энергии. Мы вместе!» — сказал Дмитрий Волков.

На встрече наградили активистов «Молодой гвардии» и «Волонтеров Подмосковья», а также других общественных объединений. Им вручили благодарственные письма от партии «Единая Россия», Государственной и Московской областной думы, а также от городского округа.

«Ежедневно они — десятки мальчишек и девчонок, мужчин и женщин разных возрастов — делают очень важные и очень нужные дела: собирают гуманитарные грузы в зону проведения СВО, помогают семьям военнослужащих, поддерживают ветеранов и людей преклонного возраста, заботятся о животных. Разные направления, разные организации, но все они объединены одним стремлением — стремлением помогать», — прокомментировал Сергей Колунов.

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