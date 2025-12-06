Волонтеров ко Дню добровольца наградили в Подольске

В День добровольца 29 волонтеров из Подольска получили муниципальные и областные награды. Глава округа Григорий Артамонов вручил ребятам благодарности и памятные подарки.

Руководитель муниципалитета выступил перед собравшимися с речью.

«В этот день хотел бы от себя лично, от жителей городского округа Подольск выразить искренние слова благодарности за то, что всегда вы рядом. Во все самые сложные моменты, на уровне муниципалитета, региона или всей страны, мы можем положиться на наших волонтеров», — сказал Григорий Артамонов.

Среди награжденных был и руководитель местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области Данил Ивашечко. Он рассказал, каким должен быть настоящий волонтер.

«Нужно быть смелым и не бояться личное время потратить на помощь населению, в ущерб своему развитию, делам, деньгам. Все-таки у нас бесплатная акция», — отметил Данил Ивашечко.

Еще один отличившийся юноша, Халит Ашрафов, стал активистом, когда поступил в многопрофильный колледж № 1.

«Мы всегда отзывчивы, всегда помогаем людям, в любой момент, самые первые. Поэтому мы тут и находимся. Я считаю, что каждый человек, каждый студент по крайней мере, должен заниматься добровольчеством и волонтерством», — отметил он.

София Серова также получила награду за свой труд. Она рассказала, что только за осень побывала организатором трех слетов.