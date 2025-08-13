Волонтеров из Подмосковья пригласили на международный джазовый фестиваль

В музее-заповеднике «Архангельское» 23 и 24 августа пройдет XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Подмосковных волонтеров пригласили для помощи в проведении, подать заявку можно на сайте «Добро.рф» .

В Минкульте МО рассказали, что опер-эйр соберет лучших российских и зарубежных музыкантов. Среди них Gipsy Kings by André Reyes, Полина Гагарина, Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Сергей Степанченко, музыкальный коллектив Петра Налича, Вадим Эйленкриг, Женя Любич, Евгений Маргулис, ILUGDIN TRIO и многие другие.

В службах протокола, аккредитации и координации посетителей организаторам понадобится помощь.

Присоединиться к проекту и стать волонтером может любой житель Подмосковья старше 16 лет. Подробные условия для желающих доступны в карточке мероприятия.