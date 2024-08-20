Волонтеров из Люберец наградили в День гуманитарной помощи

Мероприятие ко Дню гуманитарной помощи прошло в картинной галерее Люберец. На нем отметили волонтеров, работающих в этом направлении.

Во Всемирный день гуманитарной помощи, 19 августа, в Люберцах прошло награждение добровольцев. В том числе участников акции «Доброе дело». Она существует в Подмосковье уже более двух лет.

Всего в Люберцах работает более 20 волонтерских организаций и благотворительных фондов. Активисты собирают и доставляют гумпомощь в зону СВО, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.

«Сегодня мы благодарим наших добровольцев, ветеранов СВО, членов их семей, руководителей предприятий Люберец за ту поддержку и помощь, которую они оказывают военнослужащим, а также жителям новых регионов нашей страны. Это люди — с большими и добрыми сердцами. Самые надежные, неравнодушные и настоящие», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

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