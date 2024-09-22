Волонтеров из Ленинского наградили за участие на Международном форуме «Россия»

Активистов из Ленинского округа наградил начальник управления по молодежной политике Илья Бубнов.

«Для меня было приятной неожиданностью, что нас отметили благодарственными письмами за участие в таком огромном проекте. Очень надеюсь, что таких мероприятий в нашей жизни будет больше. Мы, как одна большая семья, вместе преодолеваем трудности, обмениваемся идеями и опытом, поддерживаем друг друга», — поделилась активистка волонтеров Подмосковья Ленинского городского округа Анастасия Карпова.

Всего наградили 30 волонтеров из девяти округов Подмосковья. Из Ленинского округа получили благодарственные письма Анастасия Карпова, Софья Матвеева из школы № 10 в Видном и Анастасия Емелина из Видновской школы № 2. Ребята информировали участников, проводили мероприятия и активности, работали в штабе и в зоне аккредитации.

«Очень горд, что ребята из Ленинского округа проявили себя на таком крупном мероприятии и их деятельность была оценена по достоинству. Надеюсь, что такие поощрения за волонтерскую деятельность привлекут еще больше внимания к добровольчеству, и количество волонтеров будет увеличиваться», — сказал начальник отдела по работе с молодежью Илья Сенчуров.

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