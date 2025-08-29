Волонтеров из Котельников подготовили к работе на международном песенном конкурсе

Международный конкурс «Интервидение» пройдет Московской области 20 сентября. Для подготовки к мероприятию в Торговом центре «Мега Белая Дача» в Котельниках провели обучающий семинар для членов движения «Волонтеры Подмосковья», активистов из Владимирской, Рязанской, Свердловской, Калужской областей и Москвы.

Собравшимся рассказали о самом конкурсе, на котором ожидается участие более 20 стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку, страны СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Помимо этого, ребята узнали о целях и задачах мероприятия, основных направлениях деятельности волонтеров и о том, как взаимодействовать с гостями конкурса и членами команды.

Отметим, что во время подготовки и проведения «Интервидения» добровольцы будут сопровождать международные делегации, работать с артистами, помогать зрителям, общаться с представителями средств массовой информации и журналистами.