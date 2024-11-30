Волонтеров в Химках наградили за добровольческую деятельность

Премию «Волонтер Х» провели для активистов, которые особенно отличились в своей отрасли и внесли неоценимый вклад в развитие округа. Номинантами стали представители таких направлений, как экология, медицина, организация мероприятий, культура и другие.

«Сегодня здесь собрались очень добрые и отзывчивые ребята. Особенно приятно, что каждый из них работает не за награды. Все эти химчане работают на благо нашей Родины по зову сердца», — подчеркнул врио председателя Молодежного парламента городского округа Химки Егор Ченюк.

Софья Кожанова удостоилась награды в номинации «Волонтер-эколог». Почетным «Волонтером-медиком» стала Дарья Соколова. Несколько лет Ольга Захарова активно принимает участие в праздничных программах Химок, за что получила звание «Волонтер-аниматор». Лучшим «Волонтером-организатором» стала Алиса Фомичева. Помимо этого, победу в номинациях «Генератор добра» и «Волонтер победы» одержали Алиса Найданова и Марк Бровченко. «Открытием года», «Волонтером культуры» и «Добрым сердцем» округа стали Егор Газиев, Ярослава Смирнова и Лада-Александра Олощук. Победы за труды в медиа-сфере, политике, помощи пожилым людям и патриотических акциях одержали Ярослав Лобарев, Даниил Сулейманов, Алиса Минькова, а также Полина Постникова и Артем Мацуляк.

Отметим, с начала спецоперации активисты Химок помогают военнослужащим и членам их семей. Только за этот год волонтеры округа собрали и отправили более 500 тонн гуманитарного груза.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».