Волонтеров и юнармейцев из Чехова наградили в День молодежи

День молодежи отпраздновали в Чехове. На мероприятии наградили волонтеров, молодых парламентариев, студентов и юнармейцев.

Организаторы подготовили насыщенную программу ко Дню молодежи с концертами, конкурсами и мастер-классами. Гости праздника катались на карусели, катамаране и принимали участие в пенной вечеринке. Во время торжественной части провели награждение молодежных активистов округа.

«Я считаю, что такие награды должны быть обязательно. Это мотивирует молодежь совершать больше добрых дел, развиваться дальше, расти, преодолевать трудности и добиваться успеха», — рассказал участник «Молодой гвардии Единой России» Владимир Тернавский.