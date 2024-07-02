Волонтеров и юнармейцев из Чехова наградили в День молодежи

Фото: Телеканал «360»

День молодежи отпраздновали в Чехове. На мероприятии наградили волонтеров, молодых парламентариев, студентов и юнармейцев.

Организаторы подготовили насыщенную программу ко Дню молодежи с концертами, конкурсами и мастер-классами. Гости праздника катались на карусели, катамаране и принимали участие в пенной вечеринке. Во время торжественной части провели награждение молодежных активистов округа.

«Я считаю, что такие награды должны быть обязательно. Это мотивирует молодежь совершать больше добрых дел, развиваться дальше, расти, преодолевать трудности и добиваться успеха», — рассказал участник «Молодой гвардии Единой России» Владимир Тернавский.

Сам Владимир мечтает открыть в Чехове реабилитационный центр для военнослужащих округа. Его также отметили за развитие этой инициативы и работу по сбору гуманитарной помощи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте