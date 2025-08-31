Волонтерами «Интервидения» станут 14 жителей Люберец

Масштабное событие мировой музыкальной сцены состоится на «Live Арене» в Подмосковье уже 20 сентября. Участие в «Интервидении» примут волонтеры из Люберец.

В команду добровольцев войдут 14 жителей округа. Накануне они прошли обучение у руководителя волонтерской программы Ирины Пастернак. Оно состоялось в музейно-выставочном комплексе Люберец.

Организовало занятия Министерство информации и молодежной политики. Ребята узнали больше о миссии, ценностях и аспектах конкурса, поучаствовали в мастер-классах по развитию коммуникативных и организаторских навыков.

«Успех любого события международного масштаба зависит от его команды. Волонтеры — это лицо и душа „Интервидения“, именно им предстоит создавать невероятную атмосферу и обеспечивать комфорт для тысяч гостей и участников. Уверен, что участие в этом грандиозном событии поможет нашим ребятам прокачать свои навыки и получить бесценный опыт работы на мероприятии мирового уровня», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.