Волонтерам в Балашихе вручили благодарственные грамоты Мособлдумы

Неравнодушные жители Балашихи бескорыстно помогают всем нуждающимся, организуют экологические акции, собирают гуманитарную помощь, участвуют в масштабных городских проектах.

«Дорогие волонтеры! Спасибо вам за вашу неоценимую работу, за вашу отзывчивость и неравнодушие. Мы гордимся вами и всегда будем помнить ваш вклад в развитие региона», — поблагодарил добровольцев Марк Черемисов.

Первый заместитель председателя совета депутатов Балашихи Олег Зверев также поздравил волонтеров городского округа и поблагодарил их за огромный вклад, который они вносят в жизнь города.

Волонтерские движения в городском округе Балашиха активно развиваются, привлекая новых участников, готовых творить добро и делать мир лучше.