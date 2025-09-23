Волонтерам в Балашихе вручили благодарственные грамоты Мособлдумы
Награждение волонтеров прошло в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Благодарности торжественно вручил депутат Московской областной думы Марк Черемисов.
Неравнодушные жители Балашихи бескорыстно помогают всем нуждающимся, организуют экологические акции, собирают гуманитарную помощь, участвуют в масштабных городских проектах.
«Дорогие волонтеры! Спасибо вам за вашу неоценимую работу, за вашу отзывчивость и неравнодушие. Мы гордимся вами и всегда будем помнить ваш вклад в развитие региона», — поблагодарил добровольцев Марк Черемисов.
Первый заместитель председателя совета депутатов Балашихи Олег Зверев также поздравил волонтеров городского округа и поблагодарил их за огромный вклад, который они вносят в жизнь города.
Волонтерские движения в городском округе Балашиха активно развиваются, привлекая новых участников, готовых творить добро и делать мир лучше.