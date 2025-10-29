Волонтерам Подмосковья напомнили о мерах поддержки

Более 60 тысяч жителей Подмосковья присоединились к волонтерским организациям. Они помогают устранять последствия ЧП, участвуют в экологических акциях и собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. В Мособлдуме напомнили, что активистам предоставляют поддержку.

Мособлдума установила 29 октября Днем добровольца в 2017 года. По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, сейчас на федеральной платформе добро.рф зарегистрировано 153,5 тысячи активистов региона, а в ряды организации «Волонтеры Подмосковья» вступили более 60 тысяч человек.

«Благородный труд наших волонтеров — воплощение милосердия, душевной щедрости и твердой гражданской ответственности. Невзирая ни на что, ежедневно они отдают свое время и силы тем, кто нуждается в помощи. Ясно и наглядно мы поняли роль волонтеров во время пандемии коронавирусной инфекции. И окончательно убедились в этом, когда началась спецоперация», — сказал Брынцалов.

Он напомнил, что волонтеры в Подмосковье получают поддержку. Их обеспечивают питанием и помещениями для временного пользования, им предоставляют бесплатный проезд. Кроме того, они могут за счет региональных средств застраховать жизнь или здоровье. Это уже сделали 1,1 тысячи человек.

Одно из важных направлений работы добровольцев в Подмосковье — поддержка участников СВО. Для этого окрыли 86 пунктов приема гуманитарной помощи.

«Всего от неравнодушных жителей и организаций Московской области, начиная с 2022 года, было отправлено свыше 8,4 тысячи тонн товаров для жителей новых территорий, участников специальной военной операции и их семей. За 2025 год — порядка 900 тонн», — сказал парламентарий.

В этом году более 200 волонтеров Подмосковья отправились устранять последствия разлива нефтепродуктов в Анапе, еще 3,8 тысячи человек задействовали в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Порядка шести тысяч ребят организовывали субботники, еще 2,5 тысячи работали на конкурсе «Интервидение».

«Желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и новых успехов в этом благом деле. Пусть ваша доброта возвращается к вам, а окружающие всегда ценят и поддерживают ваши начинания. Искренне благодарю вас за бесценный вклад в развитие нашего региона!» — сказал Брынцалов.

Стать волонтером могут все желающие старше 14 лет.