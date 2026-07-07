Волонтер Мария Масик примет участие в выборах в Мособлдуму

Волонтер, руководитель молодежного центра «Космос» стала победителем предварительного голосования «Единой России» и планирует баллотироваться в Московскую областную Думу. Организаторские способности Марии Масик раскрылись в период пандемии коронавируса: она возглавила штаб помощи в Королеве, объединивший более 120 волонтеров.

За время его работы поддержку получили свыше 20 тысяч жителей города — волонтеры ежедневно доставляли продукты, помогали решать бытовые вопросы и просто были рядом. Сегодня Мария совмещает депутатскую работу с руководством молодежным центром и развитием добровольчества.

Девушка признается, что именно в период пандемии поняла, насколько важна добровольческая энергия в жизни каждого человека и ее собственной.

«Я тогда особенно остро почувствовала, что значит быть полезной. Когда тебя ждут и на тебя рассчитывают. И увидела, сколько у нас одиноких людей, которым нужна помощь», — вспоминает девушка.

Молодежный центр «Космос» под ее руководством стал настоящей кузницей идей: здесь рождаются творческие и социальные проекты, которые делают жизнь города ярче и добрее. Здесь формируется новое поколение неравнодушных — тех, кто не ждет перемен, а создает их.