Волонтер Мария Масик примет участие в выборах в Мособлдуму
Волонтер, руководитель молодежного центра «Космос» стала победителем предварительного голосования «Единой России» и планирует баллотироваться в Московскую областную Думу. Организаторские способности Марии Масик раскрылись в период пандемии коронавируса: она возглавила штаб помощи в Королеве, объединивший более 120 волонтеров.
За время его работы поддержку получили свыше 20 тысяч жителей города — волонтеры ежедневно доставляли продукты, помогали решать бытовые вопросы и просто были рядом. Сегодня Мария совмещает депутатскую работу с руководством молодежным центром и развитием добровольчества.
Девушка признается, что именно в период пандемии поняла, насколько важна добровольческая энергия в жизни каждого человека и ее собственной.
«Я тогда особенно остро почувствовала, что значит быть полезной. Когда тебя ждут и на тебя рассчитывают. И увидела, сколько у нас одиноких людей, которым нужна помощь», — вспоминает девушка.
Молодежный центр «Космос» под ее руководством стал настоящей кузницей идей: здесь рождаются творческие и социальные проекты, которые делают жизнь города ярче и добрее. Здесь формируется новое поколение неравнодушных — тех, кто не ждет перемен, а создает их.
Сотрудник центра «Космос» Антон Русанов работает с Марией несколько лет и убежден, что именно таким и должен быть настоящий руководитель.
«Она всегда на позитиве, держит в голове кучу задач и при этом остается на одной волне с ребятами. Очень внимательно относится к каждому сотруднику — замечает, если у кого-то сложности, и помогает. Мы вместе развозили помощь во время пандемии, собирали гуманитарку для отправки в зону СВО, провели сотни различных мероприятий, причем не только для молодежи. Она настоящий энтузиаст своего дела», — отмечает Антон.
Переход от общественной деятельности к политике для Марии Масик стал естественным продолжением выбранного пути. В 2024 году девушка была избрана депутатом местного Совета Королева.
«Жители обращаются с самыми разными вопросами — от бытовых сложностей до предложений по развитию молодежных программ. Важно не просто зафиксировать проблему, а найти решение. И самое главное — проследить, чтобы оно было исполнено», — убеждена Мария.
В конце мая Масик стала победителем предварительного голосования «Единой России» — она намерена баллотироваться в Московскую областную Думу. У нее много планов: это новые проекты для молодежи, инициативы по созданию комфортной городской среды и продолжение работы с обращениями жителей.
В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Тех, кто представит партию на выборах, определили сами жители на предварительном голосовании в мае этого года. Партийные списки в федеральный и региональный парламент возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.