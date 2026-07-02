Волонтер Камилла Гусейнова рассказала об экопроектах Подмосковья

В Подмосковье реализуют экологический проект «Чистые игры». Все неравнодушные к окружаюшей среде принимают участие в субботниках, посадках растений и тематических квестах. О них рассказала волонтер Камилла Гусейнова.

Уже несколько лет девушка принимает активное участие в субботниках, посадках растений, проводит «Добрые уроки» для учащихся школ и популяризирует эковолонтерство на территории Одинцовского городского округа.

«Самое важно в экологическом волонтерстве — помощь окр среде, когда каждый из нас может стать частью этого большого дела. Это не всегда про уборку мусора, иногда это про помощь во дворе, выйти убрать сорняки или упавшее дерево, которое давно мешает», — рассказала Камилла.

Эковолонтерство — это возможность не только посетить уникальные места, но и внести вклад в сохранение природы, ухаживая за лесами, убирая территории, исследуя животных.

«Можно начать свою деятельность в экологическом волонтерстве не выходя из дома, начать собирать макулатуру, откладывать в коробки, старые тетради и ненужные книги, сдавать батарейки», — добавила девушка.

Чтобы присоединиться к команде добровольцев, нужно зарегистрироваться на платформе. Свой город можно найти по ссылке и связаться с местным штабом волонтеров по телефону или написать им на почту: volonter.mo@yandex.ru