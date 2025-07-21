Волонтер из Воскресенска Раиса Комарова получила областную награду

Торжественная церемония награждения подмосковных волонтеров, участвовавших в проекте «Формирование комфортной городской среды», прошло в Мытищах. Воскресенск на мероприятии представляла специалист молодежного центра «Олимпиец» Раиса Комарова.

Деятельность добровольцев включала информирование жителей о проекте ФКГС, презентацию планируемых работ по благоустройству территорий и оказание помощи в голосовании на онлайн-портале.

Под руководством Раисы Комаровой воскресенские волонтеры провели масштабную работу, собрав более 2 тысяч голосов в поддержку проектов благоустройства. Они трудились практически без выходных и в любых погодных условиях, проявляя исключительную самоотдачу.

За значительный вклад в развитие волонтерского движения Московской области в рамках этого федерального проекта Раисе Комаровой вручили почетный диплом.