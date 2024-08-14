Волоколамск примет участие в проекте «Александрова дорога» 17 августа

Уже в эти выходные у стен Волоколамского кремля пройдет праздник в рамках федерального проекта «Александрова дорога». Мероприятие начнется 17 августа в 13:00, вход свободный.

Проект «Александрова дорога» реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России. В этом году он стартует 3 августа и завершится 12 сентября, приуроченный к 300-летию переноса мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Праздничное мероприятие носит название «Александрова дорога: от Руси до России» и представляет собой конно-музыкальную фантазию о жизни двух выдающихся исторических личностей — Александра Невского и Петра Великого. Мероприятия проекта охватят восемь городов России, среди которых и Волоколамск.

17 августа всадники прибудут в Волоколамск для участия в масштабном праздничном событии. Команда опытных наездников и реконструкторов в исторических костюмах продемонстрирует свои навыки верховой езды, включая трюки и мастерство джигитовки. Зрители смогут погрузиться в атмосферу прошлого, наблюдая за Императором Петром Великим, который принимает парад драгун, а также побывают на балу и станут свидетелями состязаний воинов Александра Невского и их победы над иноземными врагами.

Спектакль пройдет под музыкальное сопровождение, которое обеспечит группа LaVerden, исполняя средневековую музыку, и квартет «Барокко-ассамблея», предлагающий произведения XVIII века.

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