Вольер для белок установили на улице Станционной в Мытищах

Жители первого корпуса дома № 5 по улице Станционной в Мытищах установили во дворе вольер для трех белок, признанных специалистами невыпускными из-за травм, не позволяющих им самостоятельно выживать в естественной среде. Уход за животными взяли на себя члены Совета дома и инициативной группы, которые обеспечивают бельчатам заботу, правильное питание и ветеринарную поддержку.

Три белки — Белла, Белль и Дикарка — по заключению специалистов не могут вернуться в естественную среду обитания. Полученные повреждения мешают им самостоятельно добывать пищу, скрываться от опасности и строить гнезда. Для таких животных создаются специальные условия, позволяющие им жить в безопасности.

В оборудованном вольере установлены ветки для прыжков, домики и полочки, что обеспечивает бельчатам комфортную среду, максимально приближенную к естественной. При хорошем уходе и правильном питании в неволе белки могут жить дольше, чем в дикой природе.

Волонтерами стали члены Совета дома и инициативной группы, которые приняли на себя обязательства по уходу за животными. Им предстоит обеспечивать бельчатам регулярное кормление и ветеринарное наблюдение.

Работа по созданию условий для содержания животных, нуждающихся в особой заботе, продолжается. Жители Мытищ проявили инициативу и ответственность, организовав уход за белками на придомовой территории.