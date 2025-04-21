Волейбольный турнир среди спасателей Московской области прошел в Серпухове

В спортивном комплексе «Русский медведь» состоялось первенство Московской областной противопожарно-спасательной службы по волейболу. Турнир стал важным этапом спартакиады учреждения, объединяющей прикладные и массовые виды спорта.

Заместитель начальника Государственного казенного учреждения Московской области «Московской областной противопожарно-спасательной службы» Сергей Прокопюк подчеркнул, что волейбол является одним из самых любимых и зрелищных командных видов спорта среди сотрудников службы.

«Ежегодно у нас собирается достаточное количество команд, чтобы провести между ними соревнования. Так и на этот раз на участие в турнире заявились три команды от территориальных управлений № 6, 8 и 13. Мы благодарны администрации спортивного комплекса „Русский медведь“, которые ежегодно предоставляют нам площадку для проведения первенства, и этот раз не был исключением», — добавил Сергей Прокопюк.

По итогам поединков, проведенных в формате круговой системы, определились победители первенства. Команда территориального управления № 8 одержала победы во всех матчах и заняла первое место.

Борьба за второе и третье места развернулась между командами территориальных управлений № 6 и 13. Команда из Серпухова (территориальное управление № 13) сумела вырвать победу и завоевать серебряные медали. Бронзовыми призерами первенства стали волейболисты территориального управления № 6.