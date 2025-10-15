Волейбольный турнир прошел в Лыткарине

Перед началом соревнований состоялась жеребьевка, определившая пары соперников, после чего команды вступили в борьбу по круговой системе. Формат матча предусматривал три партии, каждая до 15 очков. Если одна из команд одерживала победу в двух партиях подряд, третья уже не проводилась.

По итогам соревнований первое место завоевала команда «ЦИАМ». Второе место заняла команда «Старатели», а бронзовыми призерами турнира стала команда «НИИП». Турнир завершился торжественной церемонией награждения победителей и призеров, а также общей фотографией на память. Следующий этап Спартакиады трудовых коллективов Лыткарина состоится 8 ноября, где участники встретятся на поле для мини-футбола, чтобы побороться за звание лучших в этом виде спорта.