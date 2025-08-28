Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» завоевал две победы в новом сезоне

Команда волейболистов «Заречье-Одинцово» стартовала в турнире с двумя победами. Они обыграли со счетом 3:2 клубы «Уралочкой-НТМК» и Динамо-Метарсо счетом 3:1. Кроме того, во второй встрече команда отыграла первую партию и взяла три следующих.

Следующий матч состоится 28 августа в Казани против Динамо-Ак Барс, начало — в 18:00.

Дмитрий Багрей заявил, что это сильный и интересный турнир, в котором участвуют восемь сильнейших команд Суперлиги. У команды есть возможность на высоком уровне поспорить за титул, что является хорошей историей. Они от игры к игре будут стараться находить свой стиль, делать определенные выводы, накапливать информацию, а также ставить и решать конкретные задачи.

Кубок Победы проводится Всероссийской федерацией волейбола раз в пять лет в юбилейные годы побед над фашистскими захватчиками. Стоит отметить, что в турнире участвуют восемь сильнейших клубов Суперлиги по итогам прошлого сезона. Так, на предварительном этапе команды делятся на две группы, а затем сильнейшие выходят в Финал Четырех.