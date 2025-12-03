Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграет с московским «Динамо» 6 декабря

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» продолжает победную серию в Суперлиге чемпионата России. Команда уже закрепила за собой девятую победу подряд. Следующий матч пройдет 6 декабря: по традиции он будет очень важен для обеих команд — спортсменки примут на домашней площадке столичное «Динамо».

Игру проведут Волейбольном центре по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 22. Встреча начнется в 19:00.

Отметим, что в 11 турах одинцовская команда заработала 24 очка, сейчас она занимает вторую строчку в таблице Суперлиги. Московское «Динамо» расположилось на шестой позиции.

В прошлом сезоне «Заречье-Одинцово» на стадии плей-офф оказало серьезное сопротивление столичной команде, обыграв ее в четвертьфинале и затем завоевав бронзовые медали. Перед стартом нового сезона волейболистки снова продемонстрировали свое мастерство, выиграв у «Динамо» в матче за третье место в «Финале Четырех» Кубка Победы.