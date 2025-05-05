Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал призером Кубка России

Кубок России по волейболу среди женских команд прошел с 15 марта по 4 мая. Женская команда «Заречье-Одинцово» заняла на соревнованиях третье место.

В матче за бронзу волейболистки из Подмосковья обыграли соперниц из «Ленинградки» со счетом 3:2. В последний раз спортсменки из региона заняли призовое место на Кубке России в 2010 году.

«Для всех нас это очень важная победа. У нас было большое желание и рвение. Мы это сделали», — поделилась итогами заключительного матча капитан команды «Заречье-Одинцово» Ольга Бирюкова.

Лучшим связующим игроком Кубка объявили подмосковную спортсменку Еву Павлович Мори.

​«Наши девчонки еще раз показали свой бойцовский характер и стремление к победе. Выходили на матчи с отличным настроем, в отличной форме. Сегодня вновь — как и в апрельской игре чемпионата России за бронзу — победили „Ленинградку“!» — отметил депутат Государственной думы России Сергей Колунов.