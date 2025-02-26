Волейбольную площадку оборудуют во Фрязине

Жильцы домов № 23, 25, 29 и 35 по улице Нахимова скоро смогут наслаждаться активным отдыхом на новой волейбольной площадке, которую установят во дворе после наступления теплой погоды. Заместитель главы муниципалитета Наталья Силаева лично осмотрела территорию, предназначенную для обустройства спортивного объекта.

По ее словам, осенью были проведены предварительные работы по выравниванию площадки. Уже при наступлении благоприятных погодных условий они будут продолжены.

Жители округа могут предложить свои идеи по благоустройству главе муниципалитета Дмитрию Воробьеву. Записаться на личный прием можно по телефону: 8(496) 255-53-25.

«Администрация городского округа Фрязино всегда стремится к открытому и конструктивному взаимодействию с жителями! Мы высоко ценим мнение каждого и оперативно реагируем на поступающие обращения», — отметила Наталья Силаева.

Кроме того, для оперативного решения проблем и учета мнения жителей функционирует портал «Добродел». Фрязинцы могут оставлять свои жалобы на платформе, где они будут рассмотрены и решены специалистами в установленные сроки.