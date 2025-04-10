Волейболисты из Подольска вышли в финал областного этапа Единой школьной лиги

Команда волейболистов муниципалитета пробилась в «Финал четырех» регионального этапа Единой школьной лиги. Спортсменов поздравил с этим успехом глава Подольска Григорий Артамонов.

Турниры по волейболу в рамках соревнований Единой школьной лиги прошли 8 и 9 апреля. Школьники из Подольска уверенно обыграли команды из Истры, Наро-Фоминска, Одинцова.

«Наши парни показали настоящий характер, волю и командный дух. Ребята, вы молодцы! Гордимся вами!» — сказал Григорий Артамонов.

Финалы четырех лучших команд городских округов Подмосковья пройдут в каждом виде спорта по итогам отборочных матчей. Победителей и призеров сезона определят в конце апреля.

Напомним, проект Единой школьной лиги стартовал по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева осенью 2024 года. В нем приняли участие более двух тысяч школьников из 29 образовательных учреждений городского округа.