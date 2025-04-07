Волейболисты из Подольска выиграли серебро на международном турнире в Минске

В Минске прошел международный турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный дню единения народов Белоруссии и России. Волейбольная команда «Водоканал — Подольск» заняла на соревнованиях второе место.

В спортивном мероприятии приняли участие 25 коллективов из двух стран. В категории 47+ выступали шесть мужских команд.

«Водоканал — Подольск» в финале уступила место «Мотор Мастерс — Минск» и завоевала серебро.

Команду основали в Подольске в 2005 году для участия в спартакиаде трудовых коллективов, а также областных соревнований среди предприятий сферы ЖКХ.

В 2024 году она заняла второе место на чемпионате России в категории 45+, который проходил в Анапе.