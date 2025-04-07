Волейболисты из Подольска выиграли серебро на международном турнире в Минске

В Минске прошел международный турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный дню единения народов Белоруссии и России. Волейбольная команда «Водоканал — Подольск» заняла на соревнованиях второе место.
В спортивном мероприятии приняли участие 25 коллективов из двух стран. В категории 47+ выступали шесть мужских команд.
«Водоканал — Подольск» в финале уступила место «Мотор Мастерс — Минск» и завоевала серебро.
Команду основали в Подольске в 2005 году для участия в спартакиаде трудовых коллективов, а также областных соревнований среди предприятий сферы ЖКХ.
В 2024 году она заняла второе место на чемпионате России в категории 45+, который проходил в Анапе.
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