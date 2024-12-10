Волейболисты из Мытищ возглавили турнирную таблицу областного чемпионата

Матчи пятого тура чемпионата Московской области по волейболу прошли в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах. Спортсмены из команды «Мытищи» стали лидерами областных соревнований.

Состязания проходили среди мужских и женских команд. Соперниками волейболистов из Мытищ стала раменская команда «Олимп». В соревнованиях среди мужчин мытищинцы заняли второе место. Их обошли только волейболисты команды «Звезда» из Наро-Фоминска.

Матч среди женщин закончился со счетом 3:1 в пользу спортсменов из Мытищ. Девушки уверенно возглавили таблицу чемпионата Московской области. Пятый тур областного первенства показал, что спортсменам только предстоит сразиться за первое место. Волейболисты из команды «Мытищи» показали отличную игру, но в ближайшее время они встретятся с новыми испытаниями.

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