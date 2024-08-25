Волейболисты «Энергомаша» из Химок выиграли турнир на корпоративных играх

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки выступили на Первых Мировых корпоративных играх, заняв первое место в составе сборной команды Роскосмоса по волейболу. Соревнования прошли в Москве на территории спорткомплекса «Лужники».

В международных играх приняли участие более 2,5 тысячи специалистов из свыше 140 компаний, представляющих 20 стран, включая Беларусь, Китай, Азербайджан, Иран, Венесуэлу, Египет, Индию и Вьетнам. Специалисты НПО «Энергомаш» Александр Горохов и Роман Кодочигов внесли значительный вклад в успех команды, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и стремление к победе.

«Это был праздник международного уровня, который объединил не только спортсменов, но и всех, кто заинтересован в развитии корпоративного спорта. От всей души поздравляю победителей и призеров соревнований и желаю им новых успехов и побед», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Отметим, что в округе активно создается полноценная спортивная инфраструктура с широким выбором кружков и спортивных секций, предлагающих бесплатные или льготные занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».