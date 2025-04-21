Волейболистки из Одинцова стали призерами чемпионата России

Решающая встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Итоговый счет серии до трех побед — 3:2 в пользу команды «Заречье-Одинцово».

«Девушки из „Заречья-Одинцово“ сделали это — выиграли в заключительном матче за третье место российской Суперлиги. Невероятный отыгрыш в серии матчей после 0:2 в пользу „Ленинградки“! Прекрасный сезон, первые медали чемпионата страны за последние 15 лет», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Клуб «Заречье-Одинцово» вернулся на пьедестал впервые с сезона 2009–2010 годов, когда подмосковные волейболистки стали чемпионками страны. Калининградский «Локомотив» стал чемпионом России, одержав победу в пятом матче финальной серии над казанским клубом «Динамо — Ак Барс» со счетом 3:1.