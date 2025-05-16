Сегодня 09:21 Волейболистки из Дубны победили на крупнейшем международном турнире 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Дубна Подмосковье

Спортсмены

Дубна

Команда девушек 2012–2013 годов рождения дубненской спортивной школы выиграла соревнования «Кубок Дружбы-2025». С победой волейболисток поздравил глава Дубны Максим Тихомиров.

За награды одного из самых престижных турниров сражались команды из 18 регионов России, а также Армении, Абхазии, Узбекистана, Монголии и Казахстана. Во всех семи матчах команда Дубны одержала победу, а финале буквально разгромила сверстниц из челябинской «Юности-Метар» со счетом 3:0.

Чемпионки Московской области уже в конце мая примут участие в финале первенства России по волейболу среди девушек 2012–2013 годов рождения, где встретятся 16 лучших команд страны.

Максим Тихомиров заехал на тренировку волейболисток и поздравил спортсменок и тренера Оксану Панкратову, пожелав им успехов в финале первенства России. «Вы молодцы, я горжусь вами как глава города и от лица правительства Московской области!» — сказал руководитель муниципалитета.