Волейболистки из Дубны победили на крупнейшем международном турнире

Команда девушек 2012–2013 годов рождения дубненской спортивной школы выиграла соревнования «Кубок Дружбы-2025». С победой волейболисток поздравил глава Дубны Максим Тихомиров.
За награды одного из самых престижных турниров сражались команды из 18 регионов России, а также Армении, Абхазии, Узбекистана, Монголии и Казахстана. Во всех семи матчах команда Дубны одержала победу, а финале буквально разгромила сверстниц из челябинской «Юности-Метар» со счетом 3:0.
Чемпионки Московской области уже в конце мая примут участие в финале первенства России по волейболу среди девушек 2012–2013 годов рождения, где встретятся 16 лучших команд страны.
Максим Тихомиров заехал на тренировку волейболисток и поздравил спортсменок и тренера Оксану Панкратову, пожелав им успехов в финале первенства России. «Вы молодцы, я горжусь вами как глава города и от лица правительства Московской области!» — сказал руководитель муниципалитета.
Автомобили украинских дипломатов выехали с территории дворца Долмабахче
Россия и Украина на переговорах в Стамбуле достигли соглашения о новой встрече
Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле
Стало известно, когда делегация России покинет Стамбул
Дорожные ограждения отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья
Три человека и четыре организации попали в обновленный реестр иноагентов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте