Волейбол на снегу и ночные забеги на лыжах. Спортивную зимнюю афишу анонсировали в Подмосковье

Более 3 тысяч спортивных программ войдет в проект «Зима в Подмосковье»

Более трех тысяч спортивных мероприятий проведут по проекту «Зима в Подмосковье» в новом сезоне. Жителей пригласят на массовые лыжные забеги, матчи с легендарными хоккеистами, волейбол на снегу и другие активности.

В этом году Подмосковье сделает акцент на массовых спортивных мероприятиях. Например, регион станет центральным стартом легендарной «Лыжни России», и не только.

«Будет много приятных сюрпризов. Из уникальных для Московской области вещей отмечу матчи легенд хоккея. Знаменитые спортсмены сыграют на открытых площадках с жителями разных городов. В этом году большинство таких матчей пройдет в парках. Мы также делаем акцент на лыжные гонки наших именитых чемпионов. Все желающие могут принять участие, мы будем широко анонсировать», — рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Этой зимой в подмосковных городах зальют более 800 катков, подготовят более 150 тысяч лыжных трасс. В регионе планируется провести один из этапов чемпионата России по волейболу на снегу, а также ночной забег на лыжах. Абаренов добавил, что ни одни зимние выходные в Подмосковье не пройдут без спортивных или культурных мероприятий.

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году более пяти тысяч концертов, ледовых шоу, праздников и новогодних ярмарок войдут в программу мероприятий.