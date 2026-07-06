Вокзал Голицыно получил охранные зоны в Одинцове

В Московской области утвердили границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения — железнодорожного вокзала станции Голицыно. Новые правила затрагивают строительство и внешний вид зданий на прилегающей территории и вводят ряд ограничений для застройщиков.

Ограничения закреплены постановлением правительства Московской области от 26 июня 2026 года № 738-ПП. Документ определяет допустимую высоту новых капитальных строений рядом с вокзалом, требования к оформлению фасадов и выбору отделочных материалов. Также установлены нормы по устройству ограждений и максимальной высоте шумозащитных экранов, чтобы они не искажали облик исторической застройки.

Железнодорожная станция Голицыно появилась в 1870 году во время строительства Московско-Брестской линии. Первое здание вокзала было деревянным, а в 1905–1906 годах его заменили каменной постройкой. В 2023 году объект получил статус памятника архитектуры регионального значения.

«Введение зон охраны необходимо для сохранения исторической среды и контроля за развитием территории вокруг вокзала», — отметили в Минкульте Московской области.

Новые требования будут учитываться при подготовке проектов строительства и реконструкции вблизи станции.