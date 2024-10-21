Вокальный коллектив в Котельниках стал лауреатом всероссийского конкурса
Открытый конкурс Vocalis прошел 19 октября в московском дворце культуры «Капотня». Коллектив студии «Рикки-Тикки» из Котельников получил заслуженную награду фестиваля
Ребята выступили на сцене с премьерой песни «Слушай сердце». Юные вокалисты из Котельников покорили зал своим вокальным мастерством, яркой харизмой и искренностью. Жюри было непросто выбрать победителей среди талантливых исполнителей со всей России, однако они оценили номер «Рикки-Тикки» по достоинству. Коллектив получил диплом лауреата второй степени.
Такого успеха юные артисты смогли добиться благодаря упорной работе и преданности своему делу, а также, конечно, руководителю студии Олесе Евдокимовой.
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