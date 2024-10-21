Вокальный коллектив в Котельниках стал лауреатом всероссийского конкурса

Ребята выступили на сцене с премьерой песни «Слушай сердце». Юные вокалисты из Котельников покорили зал своим вокальным мастерством, яркой харизмой и искренностью. Жюри было непросто выбрать победителей среди талантливых исполнителей со всей России, однако они оценили номер «Рикки-Тикки» по достоинству. Коллектив получил диплом лауреата второй степени.

Такого успеха юные артисты смогли добиться благодаря упорной работе и преданности своему делу, а также, конечно, руководителю студии Олесе Евдокимовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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