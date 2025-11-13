Вокальный коллектив «Ивушка» в Можайске отметил 30-летие

Вокальный коллектив создали в 1995 году. В то время в деревню Горетово из Луганска приехали супруги Татьяна и Валентин Солнцевы. Они устроились работать в Горетовский сельский Дом культуры. Татьяна возглавила учреждение, а муж стал музыкальным руководителем. Супруги объединили «певучих» деревенских женщин в один коллектив и назвали его «Ивушка». Ансамбль исполнял русские народные и стилизованные песни, романсы, а также песни советской эстрады и военных лет.

Почти 20 лет коллективом руководила Ирина Горюнова, сейчас его возглавляет Татьяна Фелингер. В составе «Ивушки» по прежнему выступают люди разных профессий, которые не представляют жизни без песни.

«Коллектив ведет активную творческую жизнь, постоянно пополняет репертуар новыми песнями, чтобы порадовать жителей и гостей Можайского муниципального округа. Участники ансамбля не только поют песни, но и читают стихи, показывают свое актерское мастерство, выступают на сельских и городских праздниках. В ближайших планах: приготовить музыкальную театрализованную программу в народном стиле и показать ее зрителям», — рассказала Татьяна Фелингер.

Заведующая Горетовским территориальным отделом Ольга Казарина поздравила ансамбль от имени главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева, председателя Совета депутатов Можайского округа Лидии Афанасьевой и от себя лично.

«Три десятилетия — это целая эпоха, наполненная яркими концертами, творческими поисками и блистательными победами. Вы не просто коллектив, вы — визитная карточка дома культуры, гордость Можайского округа. За эти годы вы подарили тысячи незабываемых моментов благодарным жителям, представляли округ на престижных конкурсах и фестивалях, внесли неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры», — произнесла Ольга Казарина.

Коллектив с юбилеем также поздравили коллеги из ансамбля «Ларец» из деревни Клементьево, солист Василий Крутий, участник вокальной студии «Вдохновение» отдела «Дом культуры деревни Горетово» Валерий Катасонов. Перед зрителями выступили учащаяся 10-го класса Горетовской школы, певица Кристина Миниалга, старшая и младшая группы детских вокальных коллективов «Улыбка».