Вокальный ансамбль из Лобни стал лауреатом областного фестиваля

IX Московский областной конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ» собрал более 750 исполнителей из 28 муниципальных образований Подмосковья. Лобню на фестивале представлял ансамбль народной песни «Тынды-Рынды» из Дворца культуры «Чайка».

Программа мероприятия включала состязание лучших творческих коллективов, мастер-классы от профессионалов, интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Коллектив из Лобни показал высокий уровень исполнительского мастерства и завоевал Гран-при фестиваля в номинации «хоры». Варвара Михайлова стала лауреатом первой степени среди солистов старше 16 лет, а Степан Посудевский получил диплом лауреата третьей степени в возрастной категории 12-15 лет.

Ансамбль «Тынды-Рынды» под руководством Алексея Лопасова был создан в 2006 году в целях сохранения и развития, национальных традиций, обычаев, обрядов регионов России, возрождения и пропаганды народной культуры и традиционного фольклора Московской области. В настоящее время в коллективе занимаются 50 единомышленников, сподвижников фольклора, русской народной и казачьей песни.