Вокальный ансамбль из Богородского округа выступил в консерватории в Москве

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прошел концерт с участием камерного хора и оркестра Internum Sonus и вокального ансамбля «Нега» из Богородского округа. Они исполнили кантату Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези.

Гости консерватории услышали известные произведения барочной музыки итальянского композитора XVIII века. Перед ними также выступили солисты Анна Яковлева, Александра Быкова. Выступление сопровождала игра оркестра.

Сольный концерт ансамбля «Нега» пройдет в Московском Доме Книги на Арбате 29 декабря.

Ранее мы рассказывали, что народный ансамбль из Богородского округа победил в международном конкурсе «Дыхание зимы». Коллектив из Старой Купавны покорил жюри своим выступлением.