Народный ансамбль из Богородского округа победил в международном конкурсе

Детская фолк-студия «Радогость» из Центра культуры «Акрихин» стала лауреатом первой степени на Международном фестивале-конкурсе «Дыхание зимы». Коллектив из Старой Купавны Богородского округа покорил жюри своим выступлением.

Вокалисты народного ансамбля стали лучшими в номинации «Фольклорный вокал». Они исполнили композицию «На горе петухи поют!». Это еще одно подтверждение высокого уровня мастерства участников студии Дома культуры «Акрихин» из Старой Купавны. Руководитель коллектива — Ирина Третьякова.

Конкурс прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального творческого объединения «Наследие». Организовали мероприятие для того, чтобы выявить и поддержать наиболее талантливых и перспективных детей страны. В рамках конкурса провели творческие лаборатории и мастер-классы ведущих педагогов России.

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