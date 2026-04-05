Вокальная студия из Серпухова победила на патриотическом конкурсе

Образцовая студия эстрадного вокала «Лира» из Дворца культуры «Россия» стала лучшей на турнире «Славься, Отечество». Под руководством Виктории Щербаковой вокалисты 2 апреля представили на суд жюри 18 конкурсных номеров и были удостоены высшей награды, получив звание «Абсолютный чемпион».

Личную победу завоевала солистка студии Ирина Шубина, которая получила титул «Золотой голос турнира» и сертификат. Лауреатами первой степени стали вокальная группа «Наше Поколение», образцовый коллектив студия эстрадного вокала «Лира», а также солисты Алиса Шевченко, Анна Обыночная, Виктория Авдеева, Виктория Давлетшина, Варвара Цветкова, Арина Смикалюк, Диана Телегина и Ирина Шубина.

Лауреатами второй и третьей степеней признаны Ева Акопян, Алиса Шевченко, Анна Обыночная, Анастасия Орехова и Виктория Авдеева. Дипломами первой степени отмечены выступления Максима Игнатова и Вероники Авдеевой.

Помимо конкурсной программы, руководитель студии Виктория Щербакова прошла углубленную образовательную сессию, в рамках которой на мастер-классах ведущих экспертов отрасли изучила современные методики обучения вокальному искусству и актуальные педагогические подходы. Для участников организовали культурно-экскурсионную программу, включавшую посещение Скайпарка, горного курорта «Роза Хутор», Парка южных культур и Дендрария.

«Поздравляю студию и ее руководителя с блестящим достижением! Желаю новых творческих побед, вдохновения и уверенного движения вперед», — прокомментировала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.