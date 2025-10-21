Вокалисты из Воскресенска стали лауреатами творческих фестивалей

Коллективы Дворца культуры «Цементник» успешно выступили на двух конкурсах разного уровня. Воскресенские артисты достойно представили городской округ на всероссийском и областном фестивалях.

XXV Московский областной фестиваль «Музыка души», посвященный 100-летию Владимира Шаинского, проходил в Подольске. Песни композитора на конкурсе исполнили солисты театра песни «Остров», которым руководит Елена Бондарева.

По итогам конкурса Алина Бондарева стала лауреатом второй степени, Татьяна Размазина — третьей степени, а Сергей Дивный и Татьяна Пашарина — дипломантами фестиваля.

В VI всероссийском фестивале творчества и искусств «Осенние контрасты», который проходил в Черкизово, участвовали артисты вокальной студии «Непохожие» под руководством Елены Перегудовой. Зоя Сошина и Елизавета Сайкина стали дипломантами первой степени, а София Глушкова — лауреатом третьей степени.