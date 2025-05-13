Вокалисты из Воскресенска стали лауреатами областного музыкального фестиваля

Солисты Народного коллектива «Театр песни „Остров“» Дворца культуры «Цементник» из городского округа Воскресенск стали лауреатами VI Московского областного фестиваля «Мастер мюзикла». Участие в конкурсе приняли свыше 500 человек из разных городов России.

Дуэт Юлии Свиридовой и Карины Панферовой признали лауреатом I степени, а Сергей Звонарев получил диплом лауреата II степени. Остальные номера вошли в финал конкурса. Выступления оценивало профессиональное жюри, которое возглавил народный артист Российской Федерации, композитор и пианист Максим Дунаевский.

Отметим, что в финал фестиваля «Мастер мюзикла» вошли лишь 63 номера, пять из них представили артисты коллектива «Театр песни „Остров“» под руководством Елены Бондаревой. По результатам конкурса артисты из Воскресенска стали участниками Гала-концерта, который прошел в Красногорске.