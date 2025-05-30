Вокалисты из Воскресенска стали лауреатами межрегионального конкурса

Артисты муниципального учреждения «Центр развития культуры» успешно выступили на IV Межрегиональном конкурсе-фестивале вокального искусства «VGolose», который состоялся в Луховицах.Народный коллектив «Театр песни «Остров» под руководством Елены Бондаревой продемонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства как в сольных номерах, так и в дуэтах, завоевав награды различных степеней.

Дуэт Юлии Свиридовой и Карины Панферовой получил звание лауреатов I степени, такую же награду присудили Алине Бондаревой и Сергею Дивному. Дуэт Татьяны Размазиной и Юлии Ермиловой был отмечен лауреатством II степени.

Вокальная студия «Солнечный зайчик» ДК «Юбилейный» под руководством Татьяны Чернецовой также показала отличные результаты, став лауреатом I степени фестиваля. Среди лауреатов I степени — солистки Арина Федорова и Анастасия Левина, а также дуэты «Вдохновение», «Beautiful voice» и «Сестрёнки». Солисты Артем Привезенцев, Марина Ершова и Татев Геворгян удостоились лауреатских дипломов II степени.

Кроме того, Ксения Лошкарева и София Иванова заслуженно получили награды III степени, а воспитанник студии Александр Хизяк стал дипломантом I степени.