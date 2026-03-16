Вокалисты из Воскресенска победили на международном конкурсе
Детская вокальная студия «ДоМиСольКИ» из Центра культуры и досуга «Москворецкий» приняла участие в конкурсе-фестивале «Московское время». Мероприятие проходило в концертном зале гостиницы «Космос» в Москве.
Масштабное творческое событие собрало более 60 коллективов из разных регионов России и ближнего зарубежья. Общее число участников превысило 2500 человек.
По итогам конкурсных выступлений юные воскресенские вокалисты получили звание лауреатов I степени. Высокого результата удалось достичь благодаря упорному труду участников, профессионализму руководителя коллектива Юлии Маховой и поддержке родителей.
Организаторы и зрители отметили яркое исполнение и артистизм коллектива. Воспитанников студии поздравили с победой, пожелали им дальнейших успехов, новых творческих свершений и покорения вершин.