Вокалисты из Щелкова стали лауреатами областного конкурса патриотической песни

Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества» посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии выступили щелковские певцы.

Широкий интерес к конкурсу подтверждается внушительным количеством заявок — их более 150. На сцене выступили 396 артистов в возрасте от десяти до 60 лет, представляющих различные вокальные жанры и стили.

Фестиваль «Звезда Отечества» стал не просто музыкальным праздником, а настоящим символом единства, патриотизма и уважения к героическому прошлому страны. В нем приняли участие шесть хоровых коллективов, 31 вокальный ансамбль и 75 сольных исполнителей.

Выступления щелковских вокалистов жюри оценило высоко. Лауреатами I степени стали Георгий Похожаев из Медвежье-Озерской детской школы искусств, вокальный ансамбль «Оберег» щелковской музыкальной школы и коллектив «ФаСольКи».