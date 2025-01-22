Вокалисты из Мытищ выступили на благотворительном концерте в Пушкино

Творческий коллектив вокального ансамбля «Рассвет», представлявший центр «Галактика», не только выступил на сцене, но и привез в дар подопечным организации «Виктория» канцтовары и книги. Этот жест стал важной частью общего дела, направленного на поддержку детей с ограниченными возможностями.

Организаторы мероприятия постарались создать атмосферу тепла и уюта: зал был украшен яркими декорациями, которые добавили празднику особого настроения. На протяжении всего вечера царила дружеская атмосфера, объединяя участников и зрителей. Каждое выступление вызывало улыбки и аплодисменты, наполняя зал позитивными эмоциями.

Концерт «Твори добро» стал не только ярким событием, но и напоминанием о том, как важно поддерживать друг друга. Организаторы и участники выразили надежду, что такие акции будут проводиться и в будущем, вдохновляя людей на добрые дела.