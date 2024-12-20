Вокалисты из Лосино-Петровского округа стали лауреатами областного фестиваля

Открытый парафестиваль-конкурс «Добрый мир» проходил во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне. Участники из Лосино-Петровского округа достойно выступили и показали высокий уровень мастерства.

Целью конкурса является развитие творческих способностей у людей с ограниченными возможностями, поиск и поддержка молодых талантов. Фестиваль собрал более 300 участников из разных округов Подмосковья.

Лосино-Петровский округ представляли Зоя Кожевникова и вокальный ансамбль «Свердловчанка», которым руководит Виктория Ещенко. Жюри высоко оценило их выступление — артисты из Лосино-Петровского стали лауреатами первой степени в номинации «Вокал. Сольное и ансамблевое исполнение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.