Вокалисты из Котельников стали лауреатами всероссийского фестиваля

Конкурс детского творчества «Кроха» прошел в Москве. Юные артисты из Котельников показали на нем прекрасные результаты.

Фестиваль собрал вокалистов в возрасте от четырех до восьми лет из всех регионов России. Выступления проходили на сцене Дворца культуры района Капотня.

Участники соревновались в семи номинациях. Свои номера показывали исполнители классического, народного, эстрадного и современного танца, музыканты, вокалисты и ансамбли, мастера художественного слова. В номинации «Изобразительное искусство и графика» участникам нужно было представить обложку любимой книги или иллюстрации к сказкам.

Котельники на конкурсе представляли ребята из вокальной студии «Рикки-Тикки», для которых этот фестиваль стал первым на творческом пути. Жюри высоко оценило мастерство юных артистов — они стали лауреатами второй степени в номинации «Эстрадный вокал».

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