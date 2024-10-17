Вокалистки из Воскресенска победили в двух областных конкурсах

В октябре копилку Дворца культуры «Химик» городского округа Воскресенск пополнили две победы. Исполнительницы коллектива академического вокала стали лучшими на областном конкурсе «Голос Подмосковья» и IV областном конкурсе «Созвездие талантов».

Елена Бекаревич завоевала первое место в сольном выступлении на областном вокальном конкурсе «Голос Подмосковья». Участниками творческого мероприятия стали члены клуба «Активное долголетие». Всего за звание лучшего боролись 20 финалистов со всего Подмосковья.

Вокальный дуэт Елены Бекаревич и Елены Тихоновой стал обладателем диплома лауреата I степени IV областного конкурса «Созвездие талантов». Мероприятие приурочили ко Дню пожилого человека.

Руководитель коллектива академического вокала — Екатерина Солохина, аккомпаниатор — Марина Сможенкова.

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