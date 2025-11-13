Вокалистки из Дзержинского округа Люберцы победили на международном фестивале
Учащиеся класса академического сольного пения Детской школы искусств города Дзержинский городского округа Люберцы стали лауреатами и обладателями Гран-при Международного фестиваля искусств «Россия талантливая». Фестиваль проводился по 12 номинациям, в том числе хореографическое искусство, инструментальное исполнительство, вокальное и хоровое искусство и другие.
Воспитанницы Дзержинской Детской школы искусств в очередной раз подтвердили свой профессиональный уровень, блестяще выступили и стали победителями в номинации «Академический вокал».
Так, Евгения Калашникова, Оиша Давлатерова и Алла Прокофьева получили заслуженное звание лауреатов первой степени, а Кристина Серегина была удостоена Гран-при фестиваля.
Напомним, международный фестиваль искусств «Россия талантливая» направлен на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях искусств и творчества.