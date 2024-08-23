Вокалистка из Лобни поздравила россиян с Днем флага в эфире телеканала

Вокалистка из городского округа Лобня Милана Компаниченко участвовала в съемках программы на Первом канале. Девушка поздравила россиян в эфире «Доброго утра» с Днем флага России.

Вместе со своим ансамблем «Арт дженерейшен» Милана Компаниченко из Лобни исполнила русские песни на Триумфальной площади в Москве. Девушка также поздравила всех россиян с Днем Государственного флага в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале».

Милана родилась и выросла в Лобне. Девушка закончила школу № 5 и Лобненскую детскую школу искусств. Сейчас она студентка Музыкального училища эстрадного и джазового искусства при академии имени Гнесиных.

Напомним, Лобненская детская школа искусств работает по адресу: улица Ленина, дом № 15А. Воспитанники заведения регулярно участвуют в творческих конкурсах регионального, федерального и международного уровня и завоевывают призовые места.

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