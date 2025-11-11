Войсковая часть в Чехове отметила 57-летие со дня образования
Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в поселке Чернецкое. Личный состав войсковой части № 03863 и командира подразделения полковника Сергея Скворцова поздравил глава округа Михаил Собакин.
Герои этой части служат примером мужества и верности солдатскому долгу. В их числе — старший лейтенант Игорь Пекаре, которому глава Чехова вручил медаль «Защитник Курской области».
В этот же день в войсковой части торжественно открыли мемориальные доски в память о героях, погибших во время контртеррористической операции в Курской области: Вохиде Вохидове, Сергее Кармолине и Максиме Фадееве.
«Эти люди были не просто военнослужащими — они были настоящими защитниками рубежей нашей Родины, готовыми в любой момент стать на ее защиту. Торжественное открытие мемориальной доски — это не только памятный знак, но и свидетельство мужества, долга и человеческой преданности», — отметил Михаил Собакин.
Участники мероприятия возложили цветы к мемориальным доскам и почтили память героев минутой молчания.