Войсковая часть в Чехове отметила 57-летие со дня образования

Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в поселке Чернецкое. Личный состав войсковой части № 03863 и командира подразделения полковника Сергея Скворцова поздравил глава округа Михаил Собакин.

Герои этой части служат примером мужества и верности солдатскому долгу. В их числе — старший лейтенант Игорь Пекаре, которому глава Чехова вручил медаль «Защитник Курской области».

В этот же день в войсковой части торжественно открыли мемориальные доски в память о героях, погибших во время контртеррористической операции в Курской области: Вохиде Вохидове, Сергее Кармолине и Максиме Фадееве.